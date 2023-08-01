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16:52, 1 августа 2023Из жизни

Кобра целиком проглотила питона и попала на видео

Odisha TV: кобра в Индии проглотила питона на глазах у местных жителей

Кобра в индийском городе Майсур, штат Карнатака, целиком проглотила питона на глазах у очевидцев. Змеи попали на видео, на которое обратило внимание издание Odisha TV.

Видео, которое сняли местные жители в одном из жилых районов, стало вирусным в соцсетях. На записи, которая длится 21 секунду, видно, как кобра сантиметр за сантиметром целиком поглощает питона.

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На записи видно, что питон неподвижен. По всей видимости, перед этим рептилия укусила его, впрыснув свой яд.

Крупные змеи, такие как питоны, анаконды и кобры, часто целиком проглатывают добычу: кроликов, лягушек, мышей, насекомых, птиц, рыб, яйца, и даже небольших змей. Но случаи, когда большая змея поглощает другую большую змею, встречаются достаточно редко.

Ранее сообщалось, что змеелов в индийской деревне вблизи города Куддалор, штат Тамилнад, поймал кобру, которая у него на глазах выплюнула целую курицу. Спасатель поместил рептилию в банку, чтобы отпустить ее в ближайшем лесу.

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    Алиса Дмитриева
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