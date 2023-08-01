Кобра целиком проглотила питона и попала на видео

Odisha TV: кобра в Индии проглотила питона на глазах у местных жителей

Кобра в индийском городе Майсур, штат Карнатака, целиком проглотила питона на глазах у очевидцев. Змеи попали на видео, на которое обратило внимание издание Odisha TV.

Видео, которое сняли местные жители в одном из жилых районов, стало вирусным в соцсетях. На записи, которая длится 21 секунду, видно, как кобра сантиметр за сантиметром целиком поглощает питона.

На записи видно, что питон неподвижен. По всей видимости, перед этим рептилия укусила его, впрыснув свой яд.

Крупные змеи, такие как питоны, анаконды и кобры, часто целиком проглатывают добычу: кроликов, лягушек, мышей, насекомых, птиц, рыб, яйца, и даже небольших змей. Но случаи, когда большая змея поглощает другую большую змею, встречаются достаточно редко.

Ранее сообщалось, что змеелов в индийской деревне вблизи города Куддалор, штат Тамилнад, поймал кобру, которая у него на глазах выплюнула целую курицу. Спасатель поместил рептилию в банку, чтобы отпустить ее в ближайшем лесу.

