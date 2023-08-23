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12:01, 23 августа 2023Культура

Сиквел «Секса в большом городе» продлили на третий сезон

Deadline: «И просто так» продлили на третий сезон

Кадр: сериал «И просто так»

Сериал «И просто так» — продолжение «Секса в большом городе» — продлили на третий сезон. Об этом сообщает Deadline.

«Мы не можем дождаться, когда зрители увидят, куда третий сезон приведет наших любимых жителей Нью-Йорка», — говорится в заявлении стриминг-сервиса Max.

Ранее стало известно об условиях, которые озвучила англоканадская актриса Ким Кэтролл для того, чтобы вернуться к роли Саманты Джонс в сериале «И просто так».

Оригинальный сериал выходил в эфир с 1998 по 2004 год на телеканале HBO. Всего было снято 94 эпизода. Сценарий был написан по мотивам одноименной книги Кэндес Бушнелл. «И просто так» вышел в 2021 году. Он рассказывает о дружбе и романтической жизни трех жительниц Нью-Йорка. В «И просто так» к своим ролям вернулись актрисы Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

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    Варвара Кошечкина
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