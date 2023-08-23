Открыта крупнейшая в мире плавучая ветряная электростанция

Equinor открыл в Норвегии крупнейшую в мире плавучую ветряную электростанцию

Норвежский энергогигант Equinor открыл в стране крупнейшую в мире плавучую ветряную электростанцию. Она позволит снабжать энергией ближайшие нефтяные и газовые платформы и сократить выбросы парниковых газов, пишет Reuters.

Речь идет об электростанции Hywind Tampen, мощность которой — 88 мегаватт. Этого объема будет достаточно, чтобы покрыть 35 процентов годовой потребности в электроэнергии пяти платформ на нефтегазовых месторождениях Снорре и Гуллфакс в Северном море.

Ожидается, что Hywind Tampen поможет Норвегии сократить ежегодную эмиссию углекислого газа на 200 тысяч тонн в год или на 0,4 процента от общего объема выбросов в 2022 году. Однако не все поддерживают запуск проекта. Некоторые экоактивисты выступают против использования энергии с ветряной электростанции для поддержки добычи вредного для планеты ископаемого топлива. По мнению защитников природы, куда эффективнее было бы просто прекратить добычу нефти и газа.

В августе 2022 года в Великобритании начала работать на тот момент крупнейшая в мире морская ветряная электростанция. Электростанция Hornsea 2 расположена в 90 километрах к востоку от побережья английского графства Восточный райдинг Йоркшира.