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12:56, 24 августа 2023Россия

Москвичам раскроют секрет семейных отношений

Марк Бартон и Седа Каспарова выступят на Мосурбанфоруме в Гостином Дворе

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе выступят известный психолог, блогер-миллионник Марк Бартон и автор курсов по голосу и речи, спикер TEDx, Skolkovo, Synergy Woman Forum и популярный блогер Седа Каспарова. Их лекции можно будет посетить бесплатно, сообщили в пресс-службе Мосурбанфорума.

Марк Бартон на лекции «Секрет семейных отношений» расскажет, как пережить рутину семейного быта. Дискуссия пройдет в субботу, 26 августа, в 16:00 в большом зале «Москва».

Выступление Седы Каспаровой будет посвящено тому, как определить свои цели и добиться своего, прокачав навыки общения. Также Каспарова объяснит, что такое речевой имидж, зачем нужно выходить из зоны комфорта и можно ли научиться получать удовольствие на максимум.

В обсуждении также примет участие известный врач, руководитель Дирекции по координации деятельности медицинских организаций Депздрава Москвы Алексей Безымянный, модератором встречи выступит ведущий Матч ТВ, создатель YouTube-канала «МАКАРЕНА» и проекта «50 вопросов» Карен Адамян. Дискуссия запланирована на воскресенье, 27 августа, 17:00.

Московский урбанистический форум будет проходить до 10 сентября. Полная его программа доступна на официальном сайте мероприятия https://mosurbanforum.ru/gd.

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    Инга Разумовская
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