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15:43, 24 августа 2023Бывший СССР

В ДНР усомнились в способности Украины провести дополнительную мобилизацию

Гагин усомнился в способности Киева провести дополнительную мобилизацию

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин усомнился в том, что Украина способна провести дополнительную мобилизацию в желаемом Киевом объеме. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Очень сомневаюсь, что эту дополнительную мобилизацию на Украине они смогут провести в полном объеме заявленном — они заявляют о трех миллионах. Думаю, что эти три миллиона они не наберут», — сказал Гагин.

По его словам, во время всеобщей мобилизации украинские власти не смогли набрать нужное число людей. Кроме того, стоит помнить о том количестве живой силы войск Украины, которое уже уничтожено на фронте, находится в госпиталях, дезертировало или попало в плен, добавил советник врио главы ДНР. Гагин также допустил, что сейчас Киев ждет осени и распутицы, потому что украинских военных не хватает на всю линию боевого соприкосновения.

17 августа украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране. Кроме того, глава государства подписал документ о продолжении мобилизации. Оба положения будут действовать еще 90 дней, до 15 ноября 2023 года.

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    Кристина Есикова
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