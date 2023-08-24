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06:20, 24 августа 2023Интернет и СМИ

Высказывание Шольца об Украине вызвало негодование в Германии

Berliner Zeitung: Шольц не имеет права оскорблять противников поддержки Украины

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлеру Германии Олафу Шольцу следует перестать быть высокомерным. Такое заявление сделала обозреватель газеты Berliner Zeitung Рут Шнеебергер.

Таким образом она прокомментировала высказывание Шольца, назвавшего сторонников установления мира на Украине «падшими ангелами из ада». Журналистка отметила, что немецкий политик не вправе оскорблять противников поддержки Украины и сторонников урегулирования конфликта.

По мнению Шнеебергер, Олафу Шольцу повезло, что «люди не воспринимают его слишком серьезно». В противном случае, утверждает она, его оплошность повлекла бы за собой последствия. Журналистка добавила, что в следующий раз канцлеру следует «дважды подумать, прежде чем снова кого-либо публично оскорблять».

Ранее Олаф Шольц пошутил про беженцев и столкнулся с неодобрением.

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    Марина Совина
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