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21:15, 24 августа 2023Экономика

Subway объявила о продаже своего бизнеса

WSJ: Subway объявила о продаже своего бизнеса за $9,6 млрд

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Сеть ресторанов быстрого питания Subway объявила о продаже своего бизнеса инвесткомпании Roark Capital. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, последним предложением были 9,6 миллиарда долларов. Из них 9 миллиардов долларов Roark Capital планирует заплатить сразу, а 600 тысяч долларов — при достижении определенных финансовых показателей.

Сейчас сеть насчитает почти 45 тысяч точек в мире. По словам гендиректора сети Джона Чидси, сделка с инвесткомпанией позволит увеличить число точек еще на 23 тысячи в ближайшие годы, в частности — благодаря франчайзингу.

Ставшую в будущем известной по всему миру сеть ресторанов быстрого питания основал в 1965 году 17-летний Фред Де Люка. Сумму в размере тысячи долларов, необходимую для открытия первой закусочной под названием Pete's Subway Submarines, одолжил ему Питер Бак, который был отцом друга Фреда.

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    Юлия Мискевич
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