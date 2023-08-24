WSJ: Subway объявила о продаже своего бизнеса за $9,6 млрд

Сеть ресторанов быстрого питания Subway объявила о продаже своего бизнеса инвесткомпании Roark Capital. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, последним предложением были 9,6 миллиарда долларов. Из них 9 миллиардов долларов Roark Capital планирует заплатить сразу, а 600 тысяч долларов — при достижении определенных финансовых показателей.

Сейчас сеть насчитает почти 45 тысяч точек в мире. По словам гендиректора сети Джона Чидси, сделка с инвесткомпанией позволит увеличить число точек еще на 23 тысячи в ближайшие годы, в частности — благодаря франчайзингу.

Ставшую в будущем известной по всему миру сеть ресторанов быстрого питания основал в 1965 году 17-летний Фред Де Люка. Сумму в размере тысячи долларов, необходимую для открытия первой закусочной под названием Pete's Subway Submarines, одолжил ему Питер Бак, который был отцом друга Фреда.