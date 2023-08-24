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07:22, 24 августа 2023Россия

В российском регионе семья из трех человек погибла при пожаре

В Амурской области семья из трех человек погибла при пожаре в жилом доме

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Семья из трех человек погибла при пожаре в Амурской области. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

Пожар произошел в частном жилом доме в селе Николаевка Бурейского округа области. Погибли мужчина и женщина, а также их трехлетний ребенок, после случившегося прокуратура начала проверку.

В надзорном органе добавили, что на место происшествия выезжал прокурор — он контролирует установление обстоятельств происшествия.

Ранее при пожаре в частном доме в Тукаевском районе Татарстана погибли семь человек, в том числе четверо детей. Спастись удалось матери детей, которая вышла из горящего здания.

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    Анастасия Шейкина
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