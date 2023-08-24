В российском регионе семья из трех человек погибла при пожаре

В Амурской области семья из трех человек погибла при пожаре в жилом доме

Семья из трех человек погибла при пожаре в Амурской области. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

Пожар произошел в частном жилом доме в селе Николаевка Бурейского округа области. Погибли мужчина и женщина, а также их трехлетний ребенок, после случившегося прокуратура начала проверку.

В надзорном органе добавили, что на место происшествия выезжал прокурор — он контролирует установление обстоятельств происшествия.

Ранее при пожаре в частном доме в Тукаевском районе Татарстана погибли семь человек, в том числе четверо детей. Спастись удалось матери детей, которая вышла из горящего здания.