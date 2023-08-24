Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:50, 24 августа 2023Интернет и СМИ

В Минздраве высказались о последствиях прекращения поставок «Зепатира» в Россию

Минздрав: рисков для пациентов из-за прекращения поставок «Зепатира» нет

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В сети распространились сведения о том, что в Россию перестанут поставлять «Зепатир» — один из самых востребованных препаратов против гепатита С, который якобы не имеет аналогов. В Минздраве высказались о последствиях прекращения поставок препарата и заявили, что никаких рисков для пациентов нет.

Соответствующая публикация появилась в газете «Коммерсантъ» во вторник, 22 августа. Указанные сведения журналистам сообщил источник в Росздравнадзоре — о решении службу уведомил американский фармацевтический производитель MSD. Уточнялось, что Минздрав России уже предупредил федеральные медучреждения о прекращении поставок нескольких препаратов, включая «Зепатир».

В Telegram-канале «Коммерсанта» также было сказано, что аналогов данного препарата в России якобы нет, и на это средство приходится почти 20 процентов всех госзакупок лекарств от заболевания.

Материалы по теме:
«Что говорить пациентам?» В России есть лекарства, которые спасут тяжелобольных детей. Почему врачи не могут их получить?
«Что говорить пациентам?»В России есть лекарства, которые спасут тяжелобольных детей. Почему врачи не могут их получить?
3 февраля 2023
Симптомы и лечение кори: чем опасна корь, когда нужно делать прививку и какие есть методы профилактики
Симптомы и лечение кори:чем опасна корь, когда нужно делать прививку и какие есть методы профилактики
6 мая 2023
«Умирать я не собирался» История россиянина, который заразился ВИЧ, но нашел свою любовь и силы жить
«Умирать я не собирался»История россиянина, который заразился ВИЧ, но нашел свою любовь и силы жить
6 декабря 2022

В тот же день специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов в беседе с РИА Новости заявил, что рисков для пациентов из-за решения прекратить поставки «Зепатира» нет. «Данное решение не окажет влияние на доступность терапии гепатита С в России, препарат не является незаменимым или уникальным», — пояснил он. По его словам, российская фармкомпания имеет его достаточный запас и планирует поставки в объеме, достаточном для покрытия потребности отечественной системы здравоохранения до 2025 года. Кроме того, Чуланов подчеркнул, что в России зарегистрированы все имеющиеся в мире препараты для лечения гепатита С, они доступны, и перебоев с их поставками нет.

В свою очередь врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский в комментарии телеканалу «360» выразил мнение, что в России есть препараты от гепатита С эффективнее «Зепатира». «Я вообще никаких рисков не вижу по одной простой причине: помимо этого препарата, у нас есть большой спектр других, вполне сопоставимых, а может быть, даже более эффективных, которые позволяют вылечить хронический гепатит С с вероятностью 97 процентов», — сказал он.

Аналогичной позиции придерживается заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский — об альтернативах «Зепатиру» он рассказал в беседе с News.ru.

Материалы по теме:
Диета «Стол №5». В чем суть гастроэнтерологической диеты №5 и можно ли с ее помощью худеть здоровым людям
Диета «Стол №5».В чем суть гастроэнтерологической диеты №5 и можно ли с ее помощью худеть здоровым людям
18 августа 2022
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
«Это возможность жить» В России тратят миллионы на лечение детей с редкими болезнями. Что будет, когда они вырастут?
«Это возможность жить»В России тратят миллионы на лечение детей с редкими болезнями. Что будет, когда они вырастут?
23 сентября 2022

Наконец, в Минпромторге России сообщили РИА Новости, что несколько отечественных производителей разрабатывают аналог «Зепатира». При этом в ведомстве уточнили, что патент на препарат действует в России до 2030 года — это означает, что аналог лекарства может быть введен в оборот в случае ухода с рынка иностранной компании.

Сообщения о прекращении поставок в Россию американского препарата, якобы не имеющего аналогов, достаточно широко распространились в СМИ. Однако впоследствии ряд изданий и новостных агентств также опубликовали данные о том, что указанное решение не окажет особого влияния на пациентов, так как медикамент не является уникальным — в их числе оказался «Интерфакс», ТАСС, «Известия», MK.RU, Life.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Появилась версия о бомбе в отсеке шасси самолета Пригожина

    Москвичам раскроют секрет семейных отношений

    Во «ВКонтакте» запустили уникальную функцию

    В КНДР обвинили США в развязывании ядерной катастрофы на Украине

    Назван состав сборной России по футболу на сентябрьский сбор

    Работу российского лагеря после массового отравления детей приостановили

    Назван срок запуска движения по скоростной магистрали от Москвы до Петербурга

    Правительство Норвегии пообещало передать Украине истребители F-16

    Анна Седокова показала фигуру в бикини после похудения

    Предсказано существование летящих с одной десятой скорости света черных дыр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости