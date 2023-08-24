В Минздраве высказались о последствиях прекращения поставок «Зепатира» в Россию

Минздрав: рисков для пациентов из-за прекращения поставок «Зепатира» нет

В сети распространились сведения о том, что в Россию перестанут поставлять «Зепатир» — один из самых востребованных препаратов против гепатита С, который якобы не имеет аналогов. В Минздраве высказались о последствиях прекращения поставок препарата и заявили, что никаких рисков для пациентов нет.

Соответствующая публикация появилась в газете «Коммерсантъ» во вторник, 22 августа. Указанные сведения журналистам сообщил источник в Росздравнадзоре — о решении службу уведомил американский фармацевтический производитель MSD. Уточнялось, что Минздрав России уже предупредил федеральные медучреждения о прекращении поставок нескольких препаратов, включая «Зепатир».

В Telegram-канале «Коммерсанта» также было сказано, что аналогов данного препарата в России якобы нет, и на это средство приходится почти 20 процентов всех госзакупок лекарств от заболевания.

В тот же день специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов в беседе с РИА Новости заявил, что рисков для пациентов из-за решения прекратить поставки «Зепатира» нет. «Данное решение не окажет влияние на доступность терапии гепатита С в России, препарат не является незаменимым или уникальным», — пояснил он. По его словам, российская фармкомпания имеет его достаточный запас и планирует поставки в объеме, достаточном для покрытия потребности отечественной системы здравоохранения до 2025 года. Кроме того, Чуланов подчеркнул, что в России зарегистрированы все имеющиеся в мире препараты для лечения гепатита С, они доступны, и перебоев с их поставками нет.

В свою очередь врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский в комментарии телеканалу «360» выразил мнение, что в России есть препараты от гепатита С эффективнее «Зепатира». «Я вообще никаких рисков не вижу по одной простой причине: помимо этого препарата, у нас есть большой спектр других, вполне сопоставимых, а может быть, даже более эффективных, которые позволяют вылечить хронический гепатит С с вероятностью 97 процентов», — сказал он.

Аналогичной позиции придерживается заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский — об альтернативах «Зепатиру» он рассказал в беседе с News.ru.

Наконец, в Минпромторге России сообщили РИА Новости, что несколько отечественных производителей разрабатывают аналог «Зепатира». При этом в ведомстве уточнили, что патент на препарат действует в России до 2030 года — это означает, что аналог лекарства может быть введен в оборот в случае ухода с рынка иностранной компании.

Сообщения о прекращении поставок в Россию американского препарата, якобы не имеющего аналогов, достаточно широко распространились в СМИ. Однако впоследствии ряд изданий и новостных агентств также опубликовали данные о том, что указанное решение не окажет особого влияния на пациентов, так как медикамент не является уникальным — в их числе оказался «Интерфакс», ТАСС, «Известия», MK.RU, Life.

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