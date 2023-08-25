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06:00, 25 августа 2023Интернет и СМИ

Пользователям Android назвали способы обезопасить смартфон от взлома

IT-эксперт Фесенко: для защиты Android нужно хранить данные в защищенных папках

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Специалист по информационной безопасности компании «Код безопасности» Мария Фесенко назвала способы обезопасить смартфоны Android от взлома. В беседе с «Лентой.ру» она, в частности, посоветовала хранить данные нужно в защищенных паролем папках.

IT-специалист объяснила, что смартфон на базе Android имеет механизм защиты — второе пространство. «Пользователь может создать дополнительный рабочий стол и хранить на нем конфиденциальные данные, например, фотографии», — объяснила она. При этом, как отметила эксперт, о существовании пространства будет знать только владелец устройства.

Фесенко также рекомендовала сохранять приложения и данные в специальную папку и дополнительно защищать ее графическим паролем. «Из-за того, что в Android можно устанавливать приложения не только из официальных магазинов, эта операционная система считается менее надежной чем iOS», — отметила эксперт. По этой причине она также призвала отключить возможность скачивания сторонних приложений.

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Кроме того, специалист указала, что функция автозаполнения данных в учетных записях увеличивает риск взлома Android. «Если злоумышленники получат доступ к телефону, то ряд сервисов пользователя будет мгновенно взломан, поэтому автозаполнение нужно выключать», — подчеркнула Фесенко.

Эксперт добавила, что полезные функции есть также в настройках для сервисов Google. К таковым, как отметила специалист, можно отнести сканирование гаджета на предмет спряжения с неизвестными трекерами. «Если кто-то подключится к гаджету с помощью устройства типа AirTag, владелец будет оперативно извещен», — заключила она.

Ранее Фесенко рассказала владельцам iPhone, как они могут обезопасить свои устройства от взлома. Она посоветовала контролировать подключение смартфонов к Wi-Fi и включать двухфакторную аутентификацию Apple ID.

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    Олег Давыдов
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