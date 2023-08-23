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14:46, 23 августа 2023Интернет и СМИ

Пользователям iPhone назвали способы обезопасить смартфон от взлома

IT-эксперт Фесенко: для защиты iPhone нужно контролировать подключение к Wi-Fi

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Специалист по информационной безопасности компании «Код безопасности» Мария Фесенко рассказала владельцам iPhone, как они могут обезопасить свои устройства от взлома. В беседе с «Лентой.ру» она, в частности, посоветовала контролировать подключение смартфонов к Wi-Fi и включать двухфакторную аутентификацию Apple ID.

В первую очередь IT-эксперт рекомендовала пользователям устройств на базе iOS контролировать подключение к публичным сетям Wi-Fi. «Если гаджет видит сеть, к которой пользователь уже подключался, он стыкуется с ней автоматически, не требуя подтверждения», — предупредила Фесенко.

По ее словам, мошенники могут использовать эту функцию для кражи данных, настроив свою Wi-Fi точку и замаскировав ее под публичную сеть, например, популярной кофейни. Эксперт предупредила, что для защиты устройств нужно контролировать подключение: то есть настроить телефон таким образом, чтобы он забывал сети, к которым подключался ранее, и требовал подтверждение подключения.

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Фесенко добавила, что одним из главных механизмов защиты на iOS является Apple ID. «Чтобы злоумышленники не смогли подобрать Apple ID, его необходимо защитить дополнительным паролем», — подчеркнула она. Эксперт объяснила, что для защиты учетной записи необходимо в настройках iPhone включить двухфакторную аутентификацию.

Кроме того, специалист призвала проверять функцию «Ответы на системные угрозы и системные файлы». «Достаточно включить функцию, и iOS будет автоматически устанавливать обновления безопасности в фоновом режиме», — пояснила она. Эксперт также рекомендовала читать отчеты о конфиденциальности. По ее словам, нередко пользователи выдают разрешения приложениям — доступ к камере, микрофону, контактам, — а затем забывают их отменить.

«Контролировать уровень допуска различных приложений можно через отчеты о конфиденциальности, где указаны все выданные разрешения. Там же можно их отменить», — заключила Фесенко.

Ранее Фесенко посоветовала россиянам регулярно обновлять Google Chrome, чтобы защитить личные данные от взломщиков. Она также рекомендовала скачивать расширения и плагины только из официальных магазинов.

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    Олег Давыдов
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