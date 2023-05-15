Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:10, 15 мая 2023Интернет и СМИ

Россиянам дали советы для безопасного использования сервисов Google

IT-эксперт Фесенко посоветовала регулярно обновлять Google Chrome, чтобы защитить данные

Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash

Пользователям необходимо быть осторожными при использовании сервисов компании Google, так как они нередко становятся инструментом мошенников и хакеров, заявила специалист по информационной защите компании «Код безопасности» Мария Фесенко. В беседе с «Лентой.ру» она дала россиянам советы для их безопасного использования.

Специалист рассказала, что компания Atlas VPN по итогам 2022 года признала браузер Google Chrome самым уязвимым. По ее словам, через этот браузер злоумышленники крали пароли пользователей, загружали вредоносное программное обеспечение и получали доступ к управлению устройствами.

Чтобы защитить личные данные от хакеров, Фесенко посоветовала регулярно обновлять Google Chrome, поскольку в каждом новом обновлении устранены последние обнаруженные недочеты. Также пользователям необходимо осторожно загружать различные расширения и плагины, скачивать их нужно только из официальных магазинов, добавила она.

Материалы по теме:
Атака глазами киберпреступников. Как работает социальная инженерия?
Атака глазами киберпреступников.Как работает социальная инженерия?
20 декабря 2022
«Эта штука пугает» Что такое теория мертвого интернета и почему ее сторонники верят, что в сети не осталось живых людей
«Эта штука пугает»Что такое теория мертвого интернета и почему ее сторонники верят, что в сети не осталось живых людей
23 ноября 2022

Помимо этого, специалист «Кода безопасности» предупредила, что хакеры могут получить доступ к данным «Google Календаря». Она посоветовала либо воздержаться от частого использования этого приложения, либо подобрать к нему сложный пароль и подключить двухфакторную идентификацию.

Еще одним сервисом Google, который используют злоумышленники, Фесенко назвала видеохостинг YouTube. «В прошлом году мошенники обманывали геймеров — они добавляли на существующие каналы без ведома владельцев видео с инструкцией по взлому популярных игр. В описание к видео злоумышленники оставляли ссылку на архив с вредоносным ПО, способным красть логины, пароли, данные автозаполнения и мессенджеров», — рассказала она.

Эксперт призвала с подозрением относиться к видео, посвященным инструкциям по взлому игр и программ, а также к роликам о способах обогащения без вложения средств. Фесенко объяснила, что эти видео, скорее всего, являются мошенническими. «Также крайне важно помнить главное правило — не переходить по внешним ссылкам, особенно если имя домена выглядит подозрительно», — подчеркнула специалист «Кода безопасности».

Также Фесенко раскрыла правила безопасного использования сервисов Apple. В частности, она предостерегла россиян от мошеннической схемы с вводом чужого Apple ID на устройстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Франция в ближайшие недели оснастит ВСУ танками и бронемашинами. Что еще пообещал Макрон Зеленскому?
Суд начал рассмотрение дела устроившей стрельбу в детсаду Красноярска россиянки
Российский ребенок поел шашлык и заразился опасным заболеванием
В Совфеде раскритиковали слова Шольца о мире на Украине на условиях России
Россиянам дали советы для безопасного использования сервисов Google
Курс доллара начал расти
Эль Фэннинг отказали в роли из-за количества подписчиков в соцсети
Врач раскрыла опасность популярного упражнения для плоского живота
В России сократилось количество высоких загрязнений воздуха
В Москве женщина умерла при пожаре в апартаментах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.