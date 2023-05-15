Россиянам дали советы для безопасного использования сервисов Google

IT-эксперт Фесенко посоветовала регулярно обновлять Google Chrome, чтобы защитить данные

Пользователям необходимо быть осторожными при использовании сервисов компании Google, так как они нередко становятся инструментом мошенников и хакеров, заявила специалист по информационной защите компании «Код безопасности» Мария Фесенко. В беседе с «Лентой.ру» она дала россиянам советы для их безопасного использования.

Специалист рассказала, что компания Atlas VPN по итогам 2022 года признала браузер Google Chrome самым уязвимым. По ее словам, через этот браузер злоумышленники крали пароли пользователей, загружали вредоносное программное обеспечение и получали доступ к управлению устройствами.

Чтобы защитить личные данные от хакеров, Фесенко посоветовала регулярно обновлять Google Chrome, поскольку в каждом новом обновлении устранены последние обнаруженные недочеты. Также пользователям необходимо осторожно загружать различные расширения и плагины, скачивать их нужно только из официальных магазинов, добавила она.

Помимо этого, специалист «Кода безопасности» предупредила, что хакеры могут получить доступ к данным «Google Календаря». Она посоветовала либо воздержаться от частого использования этого приложения, либо подобрать к нему сложный пароль и подключить двухфакторную идентификацию.

Еще одним сервисом Google, который используют злоумышленники, Фесенко назвала видеохостинг YouTube. «В прошлом году мошенники обманывали геймеров — они добавляли на существующие каналы без ведома владельцев видео с инструкцией по взлому популярных игр. В описание к видео злоумышленники оставляли ссылку на архив с вредоносным ПО, способным красть логины, пароли, данные автозаполнения и мессенджеров», — рассказала она.

Эксперт призвала с подозрением относиться к видео, посвященным инструкциям по взлому игр и программ, а также к роликам о способах обогащения без вложения средств. Фесенко объяснила, что эти видео, скорее всего, являются мошенническими. «Также крайне важно помнить главное правило — не переходить по внешним ссылкам, особенно если имя домена выглядит подозрительно», — подчеркнула специалист «Кода безопасности».

Также Фесенко раскрыла правила безопасного использования сервисов Apple. В частности, она предостерегла россиян от мошеннической схемы с вводом чужого Apple ID на устройстве.