Владельцев iPhone предостерегли от мошеннической схемы с использованием Apple ID

Эксперт Фесенко предупредила о мошеннической схеме с вводом чужого Apple ID на устройстве

Сервисы компании Apple подвергаются мошенническим и хакерским атакам, из-за чего пользователям следует проявлять осторожность, предупредила специалист по информационной защите компании «Код Безопасности» Мария Фесенко. В разговоре с «Лентой.ру» она предостерегла владельцев iPhone и других устройств Apple от популярной у мошенников схемы, а также раскрыла правила их безопасного использования.

Специалист отметила, что крупные IT-компании, в том числе и Apple, уделяют большое внимание вопросам безопасности пользователей. Однако, как уточнила Фесенко, они не могут гарантировать стопроцентную защиту данных.

Многие мошеннические схемы связаны с учетной записью Apple ID. «Главная цель злоумышленников — ввести свой Apple ID на устройстве жертвы, чтобы перехватить управление и, например, заблокировать гаджет и потребовать выкуп. В качестве уловки мошенники могут прикинуться простаками при покупке б/у телефона и попросить владельца ввести Apple ID злоумышленников для "проверки"», — рассказала эксперт. Она посоветовала не входить в чужой Apple ID на своих устройствах, чтобы избежать их блокировки.

Еще одним сервисом Apple, к которому часто проявляют интерес злоумышленники, является iCloud. Фесенко сообщила, что, если мошенникам удастся получить доступ к Apple ID пользователя, то и данные iCloud будут для них открыты. Украсть Apple ID злоумышленники могут, например, через фишинговые сайты и вредоносное программное обеспечение, способное запоминать пароли.

«Несмотря на высокий уровень защиты облачных хранилищ, наибольшую сохранность они будут иметь на личном компьютере. Если же хочется хранить данные на "облаке", то стоит применить двухфакторную идентификацию — простая связка пароль и логин плюс одноразовый код сильно затрудняет возможность взлома», — порекомендовала эксперт.

Специалист компании «Код безопасности» добавила, что с мошенниками можно столкнуться и в магазине приложений App Store. Хотя все приложения на площадке проходят проверку, периодически там могут появляться опасные программы, предупредила она. По словам Фесенко, чтобы уберечь устройство от вирусов, следует посмотреть на количество отзывов у приложения: чем их больше, тем выше вероятность, что приложение уже находится на площадке давно и было проверено модераторами.

Ранее эксперт по информационной безопасности «Лиги цифровой экономики» Виталий Фомин назвал способы защитить личные данные при применении искусственного интеллекта (ИИ). В частности, он призвал сотрудников компаний не использовать чат-боты с ИИ на компьютерах и мобильных устройствах с корпоративными учетными записями.