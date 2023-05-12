Россиянам назвали способы защитить личные данные при использовании ИИ

IT-эксперт Фомин рассказал, что мошенники используют ИИ для создания фишинговых писем

Чтобы защитить личные данные от кражи, тем, кто использует нейросеть, необходимо соблюдать нескольких правил при использовании искусственного интеллекта (ИИ). О том, какие способы помогут россиянам уберечь конфиденциальную информацию, «Ленте.ру» рассказал эксперт по информационной безопасности «Лиги цифровой экономики» Виталий Фомин.

По словам IT-эксперта, искусственный интеллект, в частности, чат-бот ChatGPT, сегодня активно используют мошенники. К примеру, они используют ИИ для создания убедительных фишинговых писем, с помощью которых воруют личные данные пользователей.

«Существует несколько чат-ботов и плагинов, созвучных ChatGPT, способных украсть информацию путем сбора cookie-файлов и других сведений. Например, плагин Quick access to ChatGPT для браузера Google Chrome позволяет собирать личные данные и токены аутентификации пользователей в Google, Twitter и на других сайтах», — уточнил Фомин.

Специалист призвал сотрудников компаний не использовать чат-боты с ИИ на компьютерах и мобильных устройствах с корпоративными учетными записями. Как объяснил Фомин, это поможет избежать кражи конфиденциальных данных компании.

«На предприятиях следует проводить регулярный аудит информационной безопасности (мероприятия для проверки текущего состояния защиты IТ-инфраструктуры, выявления потенциальных угроз и уязвимостей — прим. «Ленты.ру»), чтобы исключить утечки информации ограниченного доступа», — добавил он.

«Не стоит выкладывать личную информацию в соцсети и отправлять ее электронной почтой. Особенно это относится к семейным фото и документам, подтверждающим личность. Есть пример кражи данных из сервиса Google Photo», — добавил IT-эксперт.

Еще одним способом защитить личные данные при использовании ИИ Фомин назвал использование надежных официальных ресурсов. Также он посоветовал россиянам не переходить по ссылкам из сообщений в почте и мессенджерах, предварительно не убедившись в их безопасности. Специалист добавил, что, если человеку нужно передать персональные данные третьим лицам, ему сначала нужно убедиться, что это законно и не создает никаких угроз для безопасности личной информации.

Ранее руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелев предупредил о новом способе обмана при помощи чат-ботов. Он рассказал, что чат-боты, в отличие от самих злоумышленников, пишут грамотные сообщения, что повышает вероятность обмана пользователей.