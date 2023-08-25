Чехов: военные РФ сорвали попытки атак ВСУ у Приютного и Старомайорского в ДНР

Российские военные сорвали попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Приютного и Старомайорского в Донецкой народной республике (ДНР). Украинские войска понесли потери и были вынуждены отступить, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» подразделения Минобороны РФ Олег Чехов, передает ТАСС.

Огнем реактивной и ствольной артиллерии поражены пункты временной дислокации украинских военных в Угледаре, Углесборочной, Старомайорском, Максимовке и на западной окраине Ровнополя, места скопления бойцов ВСУ в Раздольном и Вольном Поле.

Также бойцами «Востока» были уничтожены артиллерийская установка «Гвоздика» возле Шахтерского, пункт управления беспилотной авиацией и автомобиль с боевиками в районе совхоза Октябрь, два пикапа с боеприпасами рядом с Приютным.

Ранее политолог Перенджиев назвал основные направления атак ВСУ, одним из них является запорожский фронт. Он уточнил, что текущая цель украинских войск — перерезать сухопутный коридор между ДНР и Крымом