Названы основные направления атак ВСУ

Политолог Перенджиев: ВСУ хотят нарушить сухопутный коридор между ДНР и Крымом

Текущая цель Вооруженных сил Украины (ВСУ) — перерезать сухопутный коридор между ДНР и Крымом, заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал основные направления наступления ВСУ.

«Основные бои идут в районе села Работино в Запорожской области. ВСУ находится на северных окраинах села. Российские войска уже провели ротацию, но и Украина также завела новые силы. На данном направлении враг пытается пробиться к Токмаку и в дальнейшем оттуда уже начать наступление к Мелитополю», — рассказал военный политолог.

Мелитополь им нужен для того, чтобы отрезать сухопутный коридор между Донбассом и Крымом Александр Перенджиев военный политолог

«Помимо этого, ожесточенные боевые действия идут на угледарском направлении. Там ВСУ очень активно ведут разведку — постоянно происходят попытки прорыва тех или иных разведывательных групп», — добавил он.

Еще одним направлением наступления ВСУ Перенджиев назвал времьевский участок.

«В основном это район поселка Урожайное. Цель ВСУ там — измотать обороняющиеся российские подразделения и прорвать рубеж. ВСУ хотят прорваться к Каменке, а оттуда к Бердянску. То есть также перерезать сухопутный коридор между Донбассом и Крымом. На этом все сосредоточено», — заключил он.

Ранее российские военнослужащие уничтожили два пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины в ДНР.

Врио главы Запорожья Евгений Балицкий сообщил, что все боеспособные части ВСУ, ведущие наступление на населенный пункт Работино Запорожской области, понесли тяжелые потери и оказались практически полностью уничтожены.