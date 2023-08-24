Глава Запорожья Балицкий: все боеспособные части ВСУ понесли тяжелые потери

Все боеспособные части Вооруженных сил Украины (ВСУ), ведущие наступление на населенный пункт Работино Запорожской области, понесли тяжелые потери и оказались практически полностью уничтожены. Об этом заявил врио главы Запорожья Евгений Балицкий в Telegram.

«Исходя из темпов их так называемого контрнаступления, рубеж обороны Работино для противника будет финальным, так как все подразделения из боеспособных группировок и хваленой группировки "Марун" уже практически уничтожены и понесли крупные потери как в личном составе, так и в западной технике», — написал он.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что потери ВСУ под Купянском благодаря действиям Российской армии растут и уже сопоставимы со сражением за Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут).