В ЛНР сравнили потери ВСУ под Купянском со сражением за Артемовск

Офицер ЛНР Марочко: потери ВСУ под Купянском сравнимы со сражением за Артемовск

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском благодаря действиям российской армии растут и уже сопоставимы со сражением за Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«Благодаря умелым действиям ВС РФ, сосредоточенным ударам армейской авиации и артиллерии, других огневых средств, потери противника в Харьковской области впервые стали больше, чем на других направлениях», — сравнил офицер.

Ранее американское издание The Wall Street Journal писало, что наступление российских войск на Купянск Харьковской области мешает ВСУ мобилизовать силы для продолжения атак в Запорожье.