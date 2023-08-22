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09:44, 22 августа 2023Бывший СССР

В США рассказали о мешающей наступлению ВСУ российской тактике

WSJ: наступление РФ на Купянск мешает ВСУ набрать силы для прорыва в Запорожье

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Наступление российских войск на Купянск Харьковской области мешает Вооруженными силам Украины (ВСУ) мобилизовать силы для продолжения атак в Запорожской области. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

По заявлению WSJ, за последнюю неделю значительно увеличилось количество обстрелов артиллерией России позиций ВСУ, а российские части начали пробиваться к восточному берегу реки Оскол.

Тактика России мешает Украине мобилизовать силы для прорыва в Запорожье, сказано в материале WSJ. Это угрожает Киеву затяжным конфликтом, в котором Москва будет иметь преимущество.

Ранее французское издание Le Temps привело слова одного из офицеров ВСУ, который предрек усложнение боевых действий с наступлением зимы. Он пожаловался, что следующие несколько недель будут решающими и жестокими для него и других украинских солдат.

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    Алевтина Запольская
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