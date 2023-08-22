Украинский офицер озвучил неутешительный для ВСУ прогноз. Почему контрнаступление Киева терпит неудачу?

Le Temps: приход зимы серьезно осложнит ситуацию для Украины и ВСУ

Наступление зимы сильно затруднит боевые действия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким неутешительным для Киева прогнозом выступил офицер украинского батальона Михаил, пишет газета Le Temps.

Военнослужащий выразил опасения, что вскоре пойдут дожди, далее настанет холодная зима, прежде чем украинские бойцы успеют прорвать российскую оборону.

«Грязь, затем снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, все остановится и замрет», — отметил Михаил.

Офицер пожаловался, что следующие несколько недель будут решающими и жестокими для него и других украинских солдат.

Крупные потери Украины в боях на разных направлениях

Представители ряда стран неоднократно высказывались по поводу неудачного течения контрнаступления ВСУ. Согласно заявлениям, украинским бойцам так и не удалось прорвать российскую оборону.

Так, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал 21 августа о «перемалывании» российскими военными Вооруженных сил Украины. По его словам, российские силы продолжают удерживать позиции в Работино. Рогов отчитался, что по позициям ВСУ регулярно наносятся артиллерийские удары и удары фронтовой авиации, в том числе и бомбами ФАБ-500.

Наши спартанцы перемалывают элиту, которую командование ВСУ держало в резерве для главного этапа контрнаступа Владимир Рогов Председатель движения «Мы вместе с Россией»

Аналогичного мнения придерживаются и журналисты ряда мировых СМИ. Так, обозреватель Даниэл Уильямс в издании Asia Times написал, что ВСУ действительно не могут пробить мощную линию обороны, созданную российскими войсками, вследствие чего контрнаступление зашло в тупик.

Обозреватель считает маловероятным, что украинские войска добьются значительных успехов до наступления зимы. Находящиеся на передовой украинские военные описывают наступление как «движение от дерева к дереву».

В свою очередь, колумнист американского издания Washington Post Ишан Тхарур подчеркнул в своей статье, что ситуация с контрнаступлением Вооруженных сил Украины оказалась более тяжелой, чем этого ожидали на Западе.

Он добавил, что украинские силы понесли значительные потери и застряли на минных полях, траншеях и других укреплениях. Тхарур также подчеркнул, что, несмотря на миллиарды долларов военной помощи со стороны Запада, продвижение ВСУ оказалось постепенным.

Все ожидали, что контрнаступление Украины против российских позиций будет трудным. Однако, возможно, не таким трудным, каким оно оказалось Ишан Тхарур Колумнист издания Washington Post

При этом экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин возмутился, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский не способен обеспечить безопасность страны.

Так, эксперт обратил внимание на отсутствие успехов украинских войск на фронте. Он также высказался о контрнаступлении Киева, подчеркнув, что оно «давно захлебнулось».

В свою очередь, 14 августа экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что число потерь среди украинских военных с начала контрнаступления составило более 120 тысяч. С такой неутешительной для Киева статистикой американский представитель выступил на брифинге.

Украина уничтожена, ее население упало до 19-20 миллионов человек Дуглас Макгрегор Экс-советник главы Пентагона

Что говорят по поводу неудавшегося контрнаступа на Украине

15 августа вице-премьер Украины Ирина Верещук в своих соцсетях призвала жителей страны готовиться к затяжному конфликту.

Сколько еще продлится война? Мы должны быть честными. "2-3 недели", "до конца года", "до следующей весны" — все это неправда Ирина Верещук Вице-премьер Украины

В конце июля Владимир Зеленский, объясняя медленные темпы украинского контрнаступления, заявил, что Киев рассчитывал начать активные боевые действия весной, однако из-за нехватки необходимого оружия произошла задержка.

По его словам, задержка дала России время на минирование территорий Украины и укрепление линий обороны. Он также отметил, что Киев не хотел из-за этого терять людей, а военные не хотели терять технику.

У нас были планы начать контрнаступление весной. Но мы не начали, потому что, честно говоря, у нас не было достаточно военного снаряжения и боеприпасов, а также бригад, должным образом обученных использовать оружие Владимир Зеленский Президент Украины

Командующий силами поддержки Вооруженных сил Украины Дмитрий Герега объяснил неудачи на фронте тем, что российские войска поставили многоэшелонированную систему инженерных ограждений.

По его словам, протяженность заграждений — от 10 до 40 километров. Для их преодоления необходимо значительное количество инженерно-саперных подразделений, отметил он.

В свою очередь, Владимир Зеленский пообещал западным партнерам, что наступление Вооруженных сил Украины «наберет обороты». При этом политик признал, что российской армии удалось хорошо окопаться и заминировать большие территории.

Реакция России на контрнаступление Украины

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня текущего года. По итогам первых дней в Москве констатировали его неудачу.

Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины «захлебываются». Он также отмечал, что неудачи на поле боя вынудили Украину совершить диверсию на Каховской гидроэлектростанции.

В свою очередь, политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин рассказал, что военное командование Украины совершило ряд ошибок, и выбранная ими тактика привела к провалу контрнаступления.

По мнению эксперта, ВСУ изначально переоценили свои возможности и не имели достаточно солдат, чтобы провести такую операцию. Кроме того, у украинской стороны еще до начала контрнаступления начали нарастать потери, стало труднее накапливать необходимую технику.

Запад требует результатов. Военные вынуждены наступать, и они используют те методы и инструменты, которые у них есть Василий Кашин Политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

В конце июля президент России Владимир Путин назвал количество техники, потерянной Вооруженными силами Украины в ходе контрнаступления. По его словам, с 4 июня Киев потерял 415 танков и более 1 300 бронемашин.

Российский лидер также подчеркнул, что в связи с неудачами на фронте ВСУ изменили тактику ведения боевых действий и в настоящее время стараются сберечь оставшиеся у них вооружения.