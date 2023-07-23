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18:11, 23 июля 2023Бывший СССР

Зеленский объяснил задержку контрнаступления Украины

Президент Украины Зеленский: задержка контрнаступления произошла из-за нехватки оружия

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Украина рассчитывала начать контрнаступление весной, однако из-за нехватки необходимого оружия произошла задержка. Такое объяснение дал президент страны Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарии, сообщает Politico.

«У нас были планы начать контрнаступление весной. Но мы не начали, потому что, честно говоря, у нас не было достаточно военного снаряжения и боеприпасов, а также бригад, должным образом обученных использовать оружие, тем более, что обучение проходило за пределами Украины», — сказал он.

Зеленский добавил, что задержка дала России время на минирование территорий Украины и укрепление линий обороны. Он пояснил, что Киев не хотел из-за этого терять людей, а военные не хотели терять технику.

Ранее старший научный сотрудник Королевского объединенного института исследований в области обороны и безопасности (Великобритания) Джек Уотлин заявил, что украинские военные не успели пройти полноценную подготовку у западных инструкторов, что отразилось на контрнаступлении. Он считает, что российские войска получили время на укрепление обороны, что усложнило задачу украинской стороне. Уотлин указал, что украинские военные в ходе обучения на западных полигонах не могли отрабатывать действия в условиях реального боя, и отметил, что предоставленный им курс обучения был низкого качества.

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    Сергей Истомин
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