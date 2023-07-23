Эксперт связал неудачу контрнаступления с ошибкой Запада по подготовке ВСУ

The Observer: Запад допустил ошибку, затянув с началом подготовки военнослужащих ВСУ

Украинские военные не успели пройти полноценный курс подготовки у западных инструкторов, что отразилось на ходе контрнаступления, считает старший научный сотрудник Королевского объединенного института исследований в области обороны и безопасности (Великобритания) Джек Уотлин, передает ТАСС.

В своей статье, опубликованной The Observer, эксперт указывает, что Запад допустил ошибку, промедлив с началом обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инструкторы делали ставку на занятия с каждым конкретным подразделением вместо подготовки по взаимодействию украинских военных на поле боя в составе нескольких родов войск.

Российские войска получили время на укрепление линии обороны, что значительно усложнило задачу украинцам в ходе контрнаступления, считает Уотлин.

Он указал также, что украинские военные, проходя обучение на западных полигонах, не могли отрабатывать действия в условиях реального боя. Еще одна проблема связана с низким качеством предоставленного им курса обучения, не был разработан необходимый подход.

Будущее европейской безопасности зависит от способности западных партнеров принимать своевременные решения, заключает эксперт.