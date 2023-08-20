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22:34, 20 августа 2023Бывший СССР

На Украине обвинили Зеленского в неспособности защитить страну

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский не способен обеспечить безопасность Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не способен обеспечить безопасность страны, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин. Такое мнение он выразил в своем блоге на YouTube.

В частности, эксперт обратил внимание на отсутствие успехов украинских войск на фронте. Он также высказался о контрнаступлении Киева, подчеркнув, что оно «давно захлебнулось». Соскин отметил, что украинское руководство не справляется со своими обязанностями. Так, по его словам, если бы в Верховный совет страны посадили шимпанзе, то они бы лучше выполняли поставленные задачи.

Ранее Соскин призвал украинский народ потребовать отставки Зеленского после провала войск в боях против Вооруженных сил (ВС) России. По мнению эксперта, политик опасен.

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    Марина Совина
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