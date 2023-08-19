Экс-советник Кучмы Соскин призвал украинцев потребовать отставки Зеленского

Украинцы должны потребовать отставки президента страны Владимира Зеленского после провала войск в боях против Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

По его словам, глава украинского государства опасен. «Нужно что-то делать с Зеленским, еще раз призываю: собирайтесь, кто-то должен проявить инициативу. Нужно выдвигать ему уже какие-то условия», — призвал он восстать против Зеленского. По мнению эксперта, Украина оказалась на грани катастрофы. Он считает, что Зеленский не способен управлять страной во время конфликта.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США намерены ликвидировать Зеленского и обвинить в этом Россию. По его словам, дни президентства Зеленского сочтены. Обвиняя Москву в подготовке операции, Запад пытается заранее снять с себя ответственность, заключил Джонсон.