Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:36, 19 августа 2023Бывший СССР

На Украине призвали восстать против Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин призвал украинцев потребовать отставки Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинцы должны потребовать отставки президента страны Владимира Зеленского после провала войск в боях против Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

По его словам, глава украинского государства опасен. «Нужно что-то делать с Зеленским, еще раз призываю: собирайтесь, кто-то должен проявить инициативу. Нужно выдвигать ему уже какие-то условия», — призвал он восстать против Зеленского. По мнению эксперта, Украина оказалась на грани катастрофы. Он считает, что Зеленский не способен управлять страной во время конфликта.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США намерены ликвидировать Зеленского и обвинить в этом Россию. По его словам, дни президентства Зеленского сочтены. Обвиняя Москву в подготовке операции, Запад пытается заранее снять с себя ответственность, заключил Джонсон.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Украины отреагировал на заявления о провале контрнаступления ВСУ

    В Роспотребнадзоре назвали правила выбора яблок

    Руководство ВСУ ввело в бой ресурсы из резерва ради успеха контрнаступления

    На Украине призвали восстать против Зеленского

    В российском регионе школьный автобус с детьми съехал с дороги

    В США заявили о неспособности F-16 помочь украинским военным в зоне СВО

    Лада Дэнс вышла на сцену впервые после ДТП

    На Украине заявили о немедленном поражении самолетов

    Истребители США опасно сблизились с российскими самолетами в Сирии

    Делегация ЭКОВАС встретилась с лидером мятежников в Нигере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости