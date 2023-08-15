На Украине призвали готовиться к затяжному конфликту

Вице-премьер Украины Верещук призвала готовиться к затяжному конфликту

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей страны готовиться к затяжному конфликту. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Сколько еще продлится война? Мы должны быть честными. "2-3 недели", "до конца года", "до следующей весны" — все это неправда», — объяснила она.

По ее словам, к затяжному конфликту должны быть готовы как граждане, так и власти.

Ранее старший научный сотрудник Королевского института международных отношений Кир Джайлз рассказал, что военные неудачи Украины в ходе контрнаступления можно объяснить недостаточными объемами поставок военной помощи со стороны Запада.

По словам эксперта, из-за колебаний западных союзников Киева у российской армии появилось достаточно много времени для укрепления обороны.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что число потерь среди украинских военных составило более 120 тысяч. Кроме того, бывший американский разведчик Скотт Риттер подтвердил, что ВСУ несут колоссальные потери в ходе контрнаступления.