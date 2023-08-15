Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:07, 15 августа 2023Мир

На Западе объяснили военные неудачи Украины

Independent: военные неудачи Украины объясняются недостаточной военной помощью

Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Военные неудачи Украины в ходе контрнаступления можно объяснить недостаточными объемами поставок военной помощи со стороны Запада. Об этом в интервью изданию The Independent заявил старший научный сотрудник Королевского института международных отношений Кир Джайлз.

По словам эксперта, из-за колебаний западных союзников Киева у Российской армии появилось достаточно много времени для укрепления обороны, в то время как сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) «вынуждены действовать в условиях, которые западные военные не считали бы приемлемыми».

«Мы должны быть готовы к тому, что эта война затянется гораздо дольше, чем люди себе представляли», — добавил ученый.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что немецкие политики разочарованы ходом контрнаступления ВСУ. Он подчеркнул, что в ФРГ расстроены пробуксовкой контрнаступления ВСУ. Политики надеются, что очередное «вундерваффе», то есть чудо-оружие, повлияет на ход боевых действий на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты данные о владельце взорвавшейся автозаправки в Махачкале

    Ключевой ставке предрекли новый рост

    На Западе объяснили военные неудачи Украины

    На российском мясокомбинате произошел выброс аммиака

    Российская нефть резко подорожала

    Адвокаты Трампа назвали обвинения в Джорджии абсурдными

    Названы сроки отключения 3G в России

    Два человека пострадали при обстреле ВСУ приграничного российского региона

    На Западе рассказали о страхе украинцев перед мобилизацией

    В Киргизии гражданина республики задержали за участие в СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости