Independent: военные неудачи Украины объясняются недостаточной военной помощью

Военные неудачи Украины в ходе контрнаступления можно объяснить недостаточными объемами поставок военной помощи со стороны Запада. Об этом в интервью изданию The Independent заявил старший научный сотрудник Королевского института международных отношений Кир Джайлз.

По словам эксперта, из-за колебаний западных союзников Киева у Российской армии появилось достаточно много времени для укрепления обороны, в то время как сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) «вынуждены действовать в условиях, которые западные военные не считали бы приемлемыми».

«Мы должны быть готовы к тому, что эта война затянется гораздо дольше, чем люди себе представляли», — добавил ученый.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что немецкие политики разочарованы ходом контрнаступления ВСУ. Он подчеркнул, что в ФРГ расстроены пробуксовкой контрнаступления ВСУ. Политики надеются, что очередное «вундерваффе», то есть чудо-оружие, повлияет на ход боевых действий на Украине.