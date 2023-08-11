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02:24, 11 августа 2023Мир

В Германии разочаровались ходом контрнаступления ВСУ

Посол РФ в ФРГ Нечаев: немецкие политики разочарованы ходом контрнаступления ВСУ

Фото: Unsplash

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что немецкие политики разочарованы ходом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об это он высказался в беседе с «Известиями».

Нечаев подчеркнул, что в Германии расстроены пробуксовкой контрнаступления ВСУ. Политики надеются, что очередное «вундерваффе», то есть чудо-оружие, повлияет на ход боевых действий на Украине.

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«Не могут понять, почему подготовленные по натовским стандартам, оснащенные современной западной техникой, пользующиеся разведданными стран альянса бойцы ВСУ, несмотря на бесконечные попытки прорыва российских линий обороны, несут огромные потери и терпят неудачу за неудачей на поле боя», — отметил он.

Нечаев добавил, что Россия выступает против новых поставок оружия Украине. В Москве недовольны тем, что Киев превращается в полигон для испытаний западной военной техники, поскольку это затягивает кризис и усугубляет его последствия.

Ранее российский посол заявил о пересечении Германией «красных линий». Нечаев подчеркнул, что Берлин нарушил собственное табу на поставки оружие в зоны конфликта.

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    Марина Совина
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