Посол РФ в ФРГ Нечаев: немецкие политики разочарованы ходом контрнаступления ВСУ

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что немецкие политики разочарованы ходом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об это он высказался в беседе с «Известиями».

Нечаев подчеркнул, что в Германии расстроены пробуксовкой контрнаступления ВСУ. Политики надеются, что очередное «вундерваффе», то есть чудо-оружие, повлияет на ход боевых действий на Украине.

«Не могут понять, почему подготовленные по натовским стандартам, оснащенные современной западной техникой, пользующиеся разведданными стран альянса бойцы ВСУ, несмотря на бесконечные попытки прорыва российских линий обороны, несут огромные потери и терпят неудачу за неудачей на поле боя», — отметил он.

Нечаев добавил, что Россия выступает против новых поставок оружия Украине. В Москве недовольны тем, что Киев превращается в полигон для испытаний западной военной техники, поскольку это затягивает кризис и усугубляет его последствия.

Ранее российский посол заявил о пересечении Германией «красных линий». Нечаев подчеркнул, что Берлин нарушил собственное табу на поставки оружие в зоны конфликта.