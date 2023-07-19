В России заявили о пересечении Германией «красных линий»

Посол РФ Нечаев заявил о пересечении ФРГ «красных линий» из-за поставок оружия Украине

Германия неоднократно пересекала «красные линии», нарушив собственное табу на поставки оружие в зоны конфликта. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

По его словам, Германия поставляет Украине множество боеприпасов, системы противовоздушной обороны (ПВО), самоходные гаубицы и танки Leopard. Кроме того, Берлин оперативно замещает подбитые в ходе боевых действий немецкие танки, чтобы поспособствовать украинскому контрнаступлению. «Горячие головы в Германии все еще лелеют надежду на его успешное продвижение. Впрочем, она постепенно тает», — заявил Нечаев.

В то же время посол отметил, что ФРГ не вступает в «истребительную коалицию» по двум причинам: у Берлина нет требуемых Киевом американских истребителей F-16 и он осознает риски, связанные с применением западной авиации в ходе конфликта на Украине. «Что касается поставок дальнобойных ракет, то пока эту нишу инициативно заполняют британцы и французы», — пояснил Нечаев.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать сам факт передачи американских истребителей F-16 Украине как угрозу в ядерной сфере. Он также подчеркнул, что США и НАТО своими действиями создают угрозу прямого вооруженного столкновения с Россией.