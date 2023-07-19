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07:33, 19 июля 2023Мир

В России заявили о пересечении Германией «красных линий»

Посол РФ Нечаев заявил о пересечении ФРГ «красных линий» из-за поставок оружия Украине

Фото: Николай Филяков / РИА Новости

Германия неоднократно пересекала «красные линии», нарушив собственное табу на поставки оружие в зоны конфликта. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

По его словам, Германия поставляет Украине множество боеприпасов, системы противовоздушной обороны (ПВО), самоходные гаубицы и танки Leopard. Кроме того, Берлин оперативно замещает подбитые в ходе боевых действий немецкие танки, чтобы поспособствовать украинскому контрнаступлению. «Горячие головы в Германии все еще лелеют надежду на его успешное продвижение. Впрочем, она постепенно тает», — заявил Нечаев.

В то же время посол отметил, что ФРГ не вступает в «истребительную коалицию» по двум причинам: у Берлина нет требуемых Киевом американских истребителей F-16 и он осознает риски, связанные с применением западной авиации в ходе конфликта на Украине. «Что касается поставок дальнобойных ракет, то пока эту нишу инициативно заполняют британцы и французы», — пояснил Нечаев.

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    Валентина Шварцман
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