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10:49, 5 августа 2023Бывший СССР

В ВСУ объяснили сложность наступательных действий на южном направлении

Бригадный генерал ВСУ: из-за ограждений сложно наступать на южном направлении
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Сложность ведения наступательных действий Вооруженными силами Украины (ВСУ) состоит в том, что противник поставил многоэшелонированную систему инженерных ограждений, заявил бригадный генерал, командующий сил поддержки ВСУ Дмитрий Герега. Его слова приводит Telegram-канал Military Media Center.

Протяженность заграждений — от 10 до 40 километров. Для их преодоления необходимо значительное количество инженерно-саперных подразделений, объяснил Герега. Состав таких подразделений должен уметь «проделывать проходы в минно-взрывных заграждениях противника как вручную, так и с помощью специальной инженерной техники, наличие которой на такое заграждение недостаточно», констатировал он.

Для наращивания сил ВСУ было сформировано пять инженерно-саперных батальонов, около 200 военнослужащих прошли подготовку за границей. Генерал добавил, что в августе соответствующую подготовку за рубежом пройдут еще около 150 военных. Для создания проходов через заграждения инженерные подразделения ВСУ будут использовать до 100 единиц спецтехники, которую они получили от стран-партнеров.

Контрнаступление Украины началось в начале июня. По итогам первых дней в Москве констатировали его неудачу. Отвечая на критику со стороны Москвы и стран Запада, президент Украины Владимир Зеленский пообещал европейским партнерам, что контрнаступление ВСУ «наберет обороты».

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    Варвара Кошечкина
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