Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:58, 22 июля 2023Бывший СССР

Зеленский пообещал Западу нарастить обороты контрнаступления

FT: президент Украины Зеленский пообещал Западу нарастить обороты контрнаступления ВСУ

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал западным партнерам, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) «наберет обороты». Его слова приводит британское издание The Financial Times (FT).

Как отметил Зеленский, российской армии удалось хорошо окопаться и заминировать большие территории, воспользовавшись «вынужденной задержкой» начала контрнаступления. По его словам, наступление может «набрать обороты», поскольку ВСУ «уже проходит через заминированные районы и разминирует их».

Ранее Зеленский рассказал, что созвонился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним ситуацию в Черном море, а также присоединение Киева к Североатлантическому альянсу. Он отметил, что в ходе беседы стороны затронули реализацию договоренностей, которые были достигнуты во время Вильнюсского саммита альянса.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о потерях ВСУ в результате российского удара по Одессе

    Швеция направит более 500 миллионов евро на восстановление Украины

    Диетолог назвала шесть главных правил для любителей мороженого

    Зеленский пообещал Западу нарастить обороты контрнаступления

    Раскрыты имена погибших в кипятке в московском торговом центре

    Карпов прокомментировал отказ Украины выпускать гроссмейстера из страны

    Все руководство военкоматов на Украине проверят на коррупцию

    Российский журналист рассказал о своем состоянии после обстрела ВСУ

    На Украине заявили о работе над производством снарядов натовского калибра

    В Крыму восстановлено движение поездов после взрыва на складе боеприпасов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости