FT: президент Украины Зеленский пообещал Западу нарастить обороты контрнаступления ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал западным партнерам, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) «наберет обороты». Его слова приводит британское издание The Financial Times (FT).

Как отметил Зеленский, российской армии удалось хорошо окопаться и заминировать большие территории, воспользовавшись «вынужденной задержкой» начала контрнаступления. По его словам, наступление может «набрать обороты», поскольку ВСУ «уже проходит через заминированные районы и разминирует их».

Ранее Зеленский рассказал, что созвонился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним ситуацию в Черном море, а также присоединение Киева к Североатлантическому альянсу. Он отметил, что в ходе беседы стороны затронули реализацию договоренностей, которые были достигнуты во время Вильнюсского саммита альянса.

