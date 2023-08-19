Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:25, 19 августа 2023Мир

Объяснена причина провала контрнаступления ВСУ

АТ: ВСУ не могут пробить мощную линию обороны ВС РФ, наступление зашло в тупик

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут пробить мощную линию обороны, созданную российскими войсками, вследствие чего контрнаступление зашло в тупик. Такое мнение высказал обозреватель Даниэл Уильямс в издании Asia Times.

Одной из причин провала контрнаступления он называет широкие минные поля, установленные российскими войсками вдоль линии фронта на востоке и юге. Также украинцев ограничивают тактические недостатки, из-за чего они не проводят сложных атак, объясняет обозреватель.

Он считает маловероятным, что ВСУ добьются значительных успехов до наступления зимы. Находящиеся на передовой украинские военные описывают наступление как «движение от дерева к дереву».

19 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска при участии артиллерии и авиации отразили атаку подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ на запорожском направлении. По его словам, противник предпринял попытку атаки в районе Работино Запорожской области. В результате ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронемашину, два автомобиля, две польские самоходные артиллерийские установки Krab, а также произведенную в США гаубицу М119.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев назвал неизбежным поражение Запада на украинском направлении

    Объяснена причина провала контрнаступления ВСУ

    Москвичи поспорили о кормлении уличных голубей

    Пушилин рассказал об интеграции ДНР с Россией

    Россиянам дали рекомендации по приготовлению полезной для сердца каши

    Мурал с изображением Сергея Есенина закрасили в Харькове

    Эффект для экономики от продажи валютной выручки оценили

    Премьер Украины заявил о выделении миллионов долларов на помощь энергокомпаниям

    Бесплатная раздача яблок в московском метро попала на видео

    Делегация ЭКОВАС потребовала освободить президента Нигера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости