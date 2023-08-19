Российские войска отразили атаку украинских десантников в Запорожской области

Минобороны заявило об отражении атаки бригады ВСУ на запорожском направлении

Российские войска при участии артиллерии и авиации отразили атаку подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, противник предпринял попытку атаки в районе Работино Запорожской области. В результате ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронемашину, два автомобиля, две польские самоходные артиллерийские установки Krab, а также произведенную в США гаубицу М119.

По данным Минобороны, с начала спецоперации российские войска уничтожили 12 319 единиц военной автомобильной спецтехники, 5940 орудий полевой артиллерии и минометов, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 387 танков и других боевых бронемашин, 431 зенитный ракетный комплекс, 5854 беспилотника, 461 самолет и 246 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство сообщило, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 43 тысяч бойцов. В это число не входят военнослужащие, эвакуированные в госпитали Украины, а также иностранные наемники, вывезенные из-за ранений за рубеж, и солдаты, которых ликвидировали высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.