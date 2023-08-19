Минобороны заявило об отражении контратак ВСУ на одном направлении

Минобороны заявило об отражении атак и контратак ВСУ на купянском направлении

Подразделения западной группировки войск успешно отразили четыре атаки и контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении спецоперации. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, противник предпринял атаки силами штурмовых отрядов 14-й, 32-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад в районе Новоселовского Луганской народной республики, Синьковки, а также Маньковки Харьковской области.

Как заявил Конашенков, в результате ВСУ потеряли более 130 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin, которые были поставлены из США.

Ранее в Минобороны России заявили, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 43 тысяч бойцов. В ведомстве уточнили, что в это число не входят военнослужащие, эвакуированные в госпитали Украины, а также иностранные наемники, вывезенные из-за ранений за рубеж, и солдаты, которых ликвидировали высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.