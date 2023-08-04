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14:28, 4 августа 2023Россия

Минобороны назвало потери ВСУ с начала контрнаступления

МО РФ: потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 40 тысяч военных

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

За два месяца с начала контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 40 тысяч военнослужащих. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что в это число не входят те военнослужащие, которых эвакуировали в госпитали Украины, а также иностранные наемники, вывезенные из-за ранений за рубеж, и бойцы ВСУ, которых ликвидировали высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.

По данным министерства, за два месяца с начала контрнаступления на линии боевого соприкосновения российские военные уничтожили более 4900 единиц различного вооружения противника, среди них, в частности, 26 самолетов, 9 вертолетов, 25 танков Leopard из Германии, а также 7 колесных танков AMX из Франции.

О потерях российской стороны ведомство не сообщило. Официально о них сообщал министр обороны Сергей Шойгу только в начале контрнаступления. По состоянию на 6 июля, потери Вооруженных силы (ВС) России составили 71 человек.

Контрнаступление Украины началось в начале июня. По итогам его первых дней в Москве констатировали его неудачу. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин привел данные, согласно которым за одни сутки ВСУ потеряли около 2000 военнослужащих и иностранных наемников. В Кремле, в свою очередь, сочли, что контрнаступательные действия противника «захлебываются».

Президент России Владимир Путин, оценивая потери ВСУ, заявил, что Киев несет большие потери, а российские солдаты и офицеры, которые участвуют в отражении атак противника, демонстрируют лучшие примеры массового героизма.

Отвечая на критику со стороны Москвы и стран Запада, президент Украины Владимир Зеленский пообещал европейским партнерам, что контрнаступление ВСУ «наберет обороты». Российской армии удалось хорошо окопаться и заминировать большие территории, воспользовавшись «вынужденной задержкой» начала контрнаступления, сказал украинский политик.

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    Анастасия Шейкина
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