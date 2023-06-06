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13:31, 6 июня 2023Россия

Володин заявил об уничтожении 2000 украинских военных при контрнаступлении ВСУ

Володин заявил, что около 2000 украинских военных уничтожены при контрнаступлении ВСУ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Около двух тысяч украинских военных уничтожены за минувшие сутки после начавшегося контраступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие потери противника озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Только за последние сутки нашими вооруженными силами уничтожено порядка 2000 украинских боевиков и иностранных наемников» — написал политик.

Он добавил, что ВСУ также потеряли 32 танка, среди которых 8 Leopard немецкого производства, а также три AMX-10 французского производства. Помимо этого, российские военные уничтожили 109 боевых машин пехоты.

О контрнаступлении Киева высказался и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, указав на большие потери ВСУ. По его словам, контрнаступательные действия продолжается уже в течение двух дней и не достигают целей. В связи с этим Украина решила совершить диверсию на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), считает пресс-секретарь президента.

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    Анастасия Шейкина
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