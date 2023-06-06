Володин заявил об уничтожении 2000 украинских военных при контрнаступлении ВСУ

Володин заявил, что около 2000 украинских военных уничтожены при контрнаступлении ВСУ

Около двух тысяч украинских военных уничтожены за минувшие сутки после начавшегося контраступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие потери противника озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Только за последние сутки нашими вооруженными силами уничтожено порядка 2000 украинских боевиков и иностранных наемников» — написал политик.

Он добавил, что ВСУ также потеряли 32 танка, среди которых 8 Leopard немецкого производства, а также три AMX-10 французского производства. Помимо этого, российские военные уничтожили 109 боевых машин пехоты.

О контрнаступлении Киева высказался и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, указав на большие потери ВСУ. По его словам, контрнаступательные действия продолжается уже в течение двух дней и не достигают целей. В связи с этим Украина решила совершить диверсию на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), считает пресс-секретарь президента.