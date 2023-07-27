Путин оценил потери ВСУ при контрнаступлении

Путин: контрнаступление ВСУ не имеет успеха, они несут большие потери

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери при контрнаступлении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, видеозапись его слов публикует Telegram-канал Кремля.

По словам главы государства, российские солдаты и офицеры, которые участвовали в отражении атак противника, продемонстрировали лучшие примеры массового героизма.

В последней атаке, которую предприняли ВСУ, их потери составили 200 человек, сообщил Путин, подчеркнув, что Россия потеряла в десять раз меньше военнослужащих.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай, который попал под обстрел во время поездки в Артемовск, заявил, что контрнаступление ВСУ подошло к своему пику. По его мнению, украинские военные давят на российскую оборону в разных местах и пытаются ее прорвать на одном из направлений.

Контрнаступление Украины началось в начале июня. Впоследствии зампред Совбеза Дмитрий Медведев, высказываясь о действиях ВСУ, счел, что ход контрнаступления стал неожиданностью для стран Запада, так как политики «свято уверовали в гений своих инструкторов, всемогущество неограниченного бабла и силу хваленой натовской техники».