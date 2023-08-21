В США заявили о понесенных Украиной тяжелых потерях

WP: контрнаступление ВСУ оказалось более тяжелым, чем ожидалось

Ситуация с контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась более тяжелой, чем этого ожидали на Западе. Об этом в статье в издающейся в США газете Washington Post (WP) заявил колумнист Ишан Тхарур.

«Все ожидали, что контрнаступление Украины против российских позиций будет трудным. Однако, возможно, не таким трудным, каким оно оказалось», — счел автор. Он отметил, что по итогам двух месяцев Киеву не удалось совершить каких-либо значительных прорывов.

Украинские силы понесли значительные потери и застряли на минных полях, траншеях и не только, добавил колумнист. Он также подчеркнул, что, несмотря на миллиарды долларов военной помощи со стороны Запада, продвижение ВСУ оказалось постепенным.