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15:46, 19 августа 2023Интернет и СМИ

В США предрекли Украине потерю территорий

AT: Украина может скоро потерять ключевой железнодорожный узел Купянск

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Unsplash

Журналист Стивен Брайен из США предрек Украине потерю территорий. В колонке для издания Asia Times (AT) он заявил, что Киев может в скором времени лишиться контроля над ключевым железнодорожным узлом — Купянском.

«Российские войска стремительно продвигаются вперед и вскоре придут в город Купянск — ключевой железнодорожный узел, необходимый Украине для доставки боеприпасов и снабжения ее войска на северо-востоке. Многие наблюдатели полагают, что Купянск перейдет под контроль России в ближайшую неделю», — написал Брайен.

Обозреватель также обратил внимание, что украинская армия начала вводить в бой резервы, и назвал это отчаянным шагом Киева. По его мнению, если резервы начнут нести большие потери, то это может поставить под угрозу планы Украины по продолжению конфликта. «У Украины нет людей, чтобы заменить свои стратегические резервы. Большая часть образованной молодежи, которая могла бы быть призвана в армию, либо откупилась от призыва, либо покинула страну», — пояснил Брайен.

Ранее бывший сотрудник разведки США Скотт Риттер заявил, что Украина рискует потерять Одессу. По его словам, такой сценарий возможен, если президент Украины Владимир Зеленский не захочет заключить перемирие с Россией.

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    Олег Давыдов
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