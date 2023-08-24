Российские военные уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

ТАСС: МО РФ доложило об уничтожении двух пунктов временной дислокации ВСУ в ДНР

Российские военнослужащие из Южной группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом доложил в разговоре с ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Он пояснил, что произошло это в районе населенных пунктов Григоровка и Уманское.

Астафьев рассказал, что удалось уничтожить пикапы с украинскими диверсантами в Дзержинске, Авдеевке. Кроме того, противник лишился плавсредства, боевой бронемашины и позиции гранатомета СПГ, заметил он.

Авиацией Южной группировки войск был нанесен удар корректируемыми авиабомбами по складу боеприпасов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке, подчеркнул глава пресс-центра.