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07:00, 25 августа 2023Из жизни

Порномодель рассказала о безумном сексе с полицейским

Порномодель из США рассказала о сексе с полицейским с заряженным пистолетом

Фото: @alexas.morgan

Порномодель из США поделилась подробностями самого безумного секса в ее карьере. Об этом она рассказала ведущему подкаста Pillow Talk Райану Поуналлу.

26-летняя звезда сайта OnlyFans Алексас Морган, которая регулярно делится откровенным контентом с десятью тысячами подписчиков, сообщила Поуналлу, что самый волнующий секс у нее был не перед камерой. Впечатлить Морган смог полицейский, с которым она какое-то время встречалась.

Морган рассказала, что бойфренд организовал секс втроем, пригласив своего приятеля, и это был ее первый опыт с двумя парнями одновременно. «Он привел своего коллегу... Это было так круто. Мы были прямо за полицейским участком, на парковке между тюрьмой и зданием суда», — поделилась Морган. Он также использовал заряженный пистолет в качестве секс-игрушки.

Он сказал мне, что пистолет не заряжен, но после это оказалось неправдой. И я сказала ему «ну ты и ублюдок». В моменте я не думала о безопасности... Мне просто было хорошо, и он попросил меня не беспокоиться, а я к тому времени была очень возбуждена. Он просто взял все под контроль, и это было так необычно. Я очень искушена в сексе, но он делал со мной столько нового

Алексас Морган
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Девушка также сообщила, что они часто занимались любовью в машине, а это ее любимое место для секса. Она специально разработала несколько поз и техник, чтобы ей и партнеру было удобно.

Ранее журналистка из Великобритании назвала главное правило посещения секс-клубов. По ее словам, в первую очередь нужно скорректировать свои ожидания, а также для первого лучше взять с собой приятеля или бойфренда.

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    Алиса Дмитриева
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