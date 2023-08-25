Турист проехался по Петербургу с пистолетом, напугал прохожих и попал на видео

Туриста задержали в Санкт-Петербурге за размахивание пистолетом из авто

Турист напугал прохожих на улице Санкт-Петербурга, размахивая пистолетом из окна автомобиля. Нарушителя общественного спокойствия задержала полиция, сообщила «Фонтанка».

По данным издания, 24 августа к правоохранителям обратилась 31-летняя женщина-водитель. Она увидела, как на Лиговском проспекте пассажир автомобиля Volkswagen Passat размахивал из окна пистолетом. Соответствующее видео попало в сеть.

В тот же день хулигана задержали в Павловске. Им оказался 20-летний житель Волгоградской области, который приехал в Санкт-Петербург на свадьбу сестры. У молодого человека изъяли страйкбольный пистолет Galaxy G.29.

«Сожалею, людей напугал, может. Ехали из загса с бракосочетания», — сказал нарушитель. Полиция возбудила уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее турист из Ростова устроил стрельбу в отеле Анапы. Он поспорил с другим мужчиной и ранил его из травматического пистолета.