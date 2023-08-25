Сбросивший 29 килограммов мужчина раскрыл секреты эффективного похудения

Житель Сингапура сбросил 29 килограммов благодаря кето-диете и отказу от курения

50-летний житель Сингапура похудел на 29 килограммов благодаря отказу от вредных привычек и раскрыл секреты эффективного похудения. Его историю публикует South China Morning Post.

Авинаш Гауда с детства весил больше сверстников, но начал неуклонно поправляться после того, как стал работать. Частые переезды, стресс, отсутствие физических нагрузок, вредные привычки и неправильное питание привели к тому, что в середине 2015 года Гауда стал весить 101 килограмм. Он понял, что ему необходимо похудеть, когда во время планового медицинского обследования ему диагностировали диабет второго типа и гипертонию. «Первой моей мыслью было: "Кто позаботится о моей молодой семье, если со мной что-то случится?"», — вспоминает мужчина, сыновьям которого в то время было восемь лет и четыре года.

В первую очередь Гауда отказался от курения. В течение 27 лет мужчина выкуривал по пачке сигарет в день, что негативно сказалось на состоянии его здоровья. Употребление алкоголя провоцировало желание закурить, поэтому мужчина отказался и от этой пагубной привычки. Через несколько месяцев он обнаружил, что ему стало легче дышать, его сон улучшился, а уровень энергии повысился. Тогда Гауда записался в тренажерный зал, где стал регулярно заниматься на эллиптическом тренажере. Когда посещение спортзала вошло в привычку и мужчина привык к физическим нагрузкам, он начал заниматься силовыми тренировками с тренером и придерживаться кето-диеты — режима питания с минимумом углеводов. Гауда сбросил 20 килограммов, в результате чего его вес снизился до 81 килограмма.

Во время пандемии COVID-19 мужчина снова начал набирать вес из-за удаленной работы и постоянного доступа к еде. К декабрю 2021 года он поправился до 93 килограммов. Однако мужчина был полон решимости избавиться от лишних килограммов, поэтому снова стал следить за питанием и вести активный образ жизни. Он начал регулярно заниматься в спортзале, ходить по десять тысяч шагов в день, а также практиковать интервальное голодание. Помимо этого, Гауда отказался от фастфуда, жареной курицы и лапши, которыми часто питался, и отдал предпочтение здоровой и сбалансированной пище. Так, на обед и ужин он заказывал рыбу или стейк с овощами и готовил салаты. Мужчина также выпивал около трех литров воды в сутки.

В результате Гауде удалось похудеть до 72 килограммов. Здоровый образ жизни помог мужчине избавиться не только от лишнего веса, но и от проблем со здоровьем. Его диабет перешел в стадию ремиссии, а кровяное давление нормализовалось. По словам Гауды, теперь он чувствует себя активным и крепким человеком. «Здоровье — это инвестиции на всю жизнь. Никогда не поздно начать свой путь к фитнесу», — утверждает мужчина.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.