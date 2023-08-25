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09:58, 25 августа 2023Силовые структуры

На Донбассе начали отменять вынесенные украинскими судами приговоры

На Донбассе начали отменять приговоры, вынесенные украинскими судами
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Генеральная прокуратура начала отменять приговоры украинских судов, которые были вынесены в отношении жителей Донбасса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Права семерых осужденных уже восстановлены, на очереди еще 119.

Речь идет о политически мотивированных приговорах, которые были приняты в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях до того, как территории вошли в состав России. Граждане, как утверждает Генпрокуратура, преследовались за политические и идеологические убеждения, в том числе за участие в референдумах о независимости ДНР и ЛНР, а также поддержку России.

Уголовные дела прекращают за отсутствием состава преступлений.

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    Илона Палей
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