На Донбассе начали отменять вынесенные украинскими судами приговоры

На Донбассе начали отменять приговоры, вынесенные украинскими судами

Генеральная прокуратура начала отменять приговоры украинских судов, которые были вынесены в отношении жителей Донбасса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Права семерых осужденных уже восстановлены, на очереди еще 119.

Речь идет о политически мотивированных приговорах, которые были приняты в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях до того, как территории вошли в состав России. Граждане, как утверждает Генпрокуратура, преследовались за политические и идеологические убеждения, в том числе за участие в референдумах о независимости ДНР и ЛНР, а также поддержку России.

Уголовные дела прекращают за отсутствием состава преступлений.