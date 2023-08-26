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22:58, 26 августа 2023Бывший СССР

Украинский посол обвинил Запад в сложном контрнаступлении ВСУ

Посол Украины Макеев упрекнул Запад в затягивании военной помощи Киеву
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские войска сталкиваются со сложностями при контрнаступлении из-за недостаточно быстрой военной помощи со стороны Запада. Такое мнение выразил посол Украины в Германии Алексей Макеев, передает Merkur.

По его словам, западные союзники проявили нерешительность в вопросах поставок военной техники Киеву, что позволило России подготовить оборону. «У России было время забаррикадироваться. На подготовку и оснащение украинских ударных бригад ушло очень много времени», — отметил Макеев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление украинской армии проходит очень сложно. Он пояснил, что трудность заключается в большом количестве российских мин.

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    Марина Совина
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