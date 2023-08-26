Украинский посол обвинил Запад в сложном контрнаступлении ВСУ

Посол Украины Макеев упрекнул Запад в затягивании военной помощи Киеву

Украинские войска сталкиваются со сложностями при контрнаступлении из-за недостаточно быстрой военной помощи со стороны Запада. Такое мнение выразил посол Украины в Германии Алексей Макеев, передает Merkur.

По его словам, западные союзники проявили нерешительность в вопросах поставок военной техники Киеву, что позволило России подготовить оборону. «У России было время забаррикадироваться. На подготовку и оснащение украинских ударных бригад ушло очень много времени», — отметил Макеев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление украинской армии проходит очень сложно. Он пояснил, что трудность заключается в большом количестве российских мин.