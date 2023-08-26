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21:21, 26 августа 2023Бывший СССР

Стали известны детали тайной встречи Залужного с генералами НАТО

The Guardian: Залужный обсудил с генералами НАТО стратегию на 2024 год
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в августе тайно встречался с высокопоставленными военными США и Великобритании, чтобы обсудить перезагрузку военной стратегии Украины и планы на 2024 год. Детали совещания сообщает The Guardian.

В частности, на собрании присутствовал начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин. По данным издания, встреча с генералами НАТО проходила в «секретном месте» на украинско-польской границе, примерно в 500 километрах от украинской столицы, и длилась пять часов. Утверждается, что цель состояла в том, чтобы помочь перезагрузить военную стратегию Киева, а также решить проблемы с провалом контрнаступления ВСУ.

Британские источники неохотно делились итогами встречи, пишет издание. В то же время в материале отмечается, что после тайного совещания тактика ВСУ изменилась.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в разговоре с «Лентой.ру» рассказал о смене стратегии контрнаступления Украины. «Основные силы сейчас брошены в направлении Орехова на Токмак с перспективой продвижения на Мелитополь и Бердянск», — сказал он.

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    Марина Совина
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