Австрийский полковник Маркус Райснер: ВСУ осталось две недели до сезона дождей

Полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер предсказал Вооруженным силам Украинам (ВСУ) проблемы из-за начала сезона дождей. Об этом он рассказал в прямом эфире телеканала ZDFheute.

По его мнению, у украинских войск осталось не так много времени, чтобы добиться успехов на фронте. «Теперь у ВСУ есть еще несколько недель до следующего сезона дождей, потом до следующего сезона грязи, а там уже не за горами зима», — заявил Райснер.

Кроме того, эксперт отметил, что власти Киева нерационально используют военные резервы. Как считает Райнер, ими нужно распоряжаться более экономно.

Ранее обозреватель Newsweek Марк Дэвис предрек неминуемый провал контрнаступления ВСУ. Эксперт рассказал, что противостоять российским войскам Киеву не помогут даже поставки американских истребителей F-16.