Newsweek: поставки ВСУ истребителей F-16 не помогут им в контрнаступлении

Обозреватель Newsweek Марк Дэвис предрек неминуемый провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, противостоять российским войскам Киеву не помогут даже поставки американских истребителей F-16.

«Нет оснований полагать, что небольшая по сравнению с российской украинская армия в первой половине 2024 года (или когда бы то ни было) принудит войска к отступлению», — заявил он.

При этом Дэвис подчеркнул, что даже если брать в расчет поставки Киеву F-16, обучение украинских летчиков займет большое количество времени, а когда те начнут их использовать, им придется столкнуться со вторыми по размеру военно-воздушными силами в мире.

Журналист добавил, что дальнейшая судьба Украины во многом зависит от итогов выборов в США в 2024 году, отметив, что в основном кандидаты в президенты намерены либо продолжать помогать Киеву столько, сколько потребуется, либо немедленно прекратить оказывать ему военную помощь.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов заявил, что западные истребители F-16, которые готовятся к передаче ВСУ, имеют недостаток — большую отражающую поверхность.