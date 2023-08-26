Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:27, 26 августа 2023Бывший СССР

Киеву предрекли провал контрнаступления даже при использовании истребителей F-16

Newsweek: поставки ВСУ истребителей F-16 не помогут им в контрнаступлении

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Обозреватель Newsweek Марк Дэвис предрек неминуемый провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, противостоять российским войскам Киеву не помогут даже поставки американских истребителей F-16.

«Нет оснований полагать, что небольшая по сравнению с российской украинская армия в первой половине 2024 года (или когда бы то ни было) принудит войска к отступлению», — заявил он.

При этом Дэвис подчеркнул, что даже если брать в расчет поставки Киеву F-16, обучение украинских летчиков займет большое количество времени, а когда те начнут их использовать, им придется столкнуться со вторыми по размеру военно-воздушными силами в мире.

Журналист добавил, что дальнейшая судьба Украины во многом зависит от итогов выборов в США в 2024 году, отметив, что в основном кандидаты в президенты намерены либо продолжать помогать Киеву столько, сколько потребуется, либо немедленно прекратить оказывать ему военную помощь.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов заявил, что западные истребители F-16, которые готовятся к передаче ВСУ, имеют недостаток — большую отражающую поверхность.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Собянин заявил об отсутствии пострадавших из-за уничтожения БПЛА в Подмосковье

    В Греции назвали преступным отказ от российских зенитно-ракетных комплексов

    Геймеры назвали лучшие бесплатные игры

    Киеву предрекли провал контрнаступления даже при использовании истребителей F-16

    ЕС продолжит поддерживать Украину в ущерб собственной экономике

    Раскрыта цена самого популярного типа беспилотника ВСУ

    В Британии рассказали о никогда не проигрывавшей врагам России

    Минобороны сообщило о пресечении попытки атаковать Москву с помощью беспилотника

    Экс-командующий ВВС ЧФ заявил о провале попыток ВСУ атаковать в Черном море

    Московские аэропорты закрыли на прием и вылет самолетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости