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17:45, 25 августа 2023Наука и техника

Российский военный назвал слабое место истребителей F-16

Полковник Кнутов назвал большую отражающую поверхность слабым местом F-16

Фото: Omar Marques / Getty Images

Западные истребители F-16, которые готовятся к передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ), имеют большую отражающую поверхность. Такое слабое место самолетов в беседе с «Лентой.ру» назвал военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

«С точки зрения наблюдения F-16 — это вполне заметная цель. У них неплохие маневренные характеристики, позволяющие совершать противоракетные маневры. Но то, что в свое время F-16I Sufa, который стоит на вооружении израильской армии, был сбит ракетой сирийского комплекса С-200, говорит о том, что даже такая старая плохоманеврирующая ракета в состоянии подбить подобного рода самолет», — заявил Кнутов.

Более современные системы, такие как С-400, С-350 «Витязь», «Бук-М2», «Бук-М3» с подобного рода целями должны бороться хорошо

Юрий Кнутовполковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО)
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Ранее представитель Пентагона анонсировал начало инструктажа украинских пилотов полетам на самолетах F-16 в Аризоне этой осенью.

22 августа глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит истребители F-16 минимум через полгода.

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    Варвара Кошечкина
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