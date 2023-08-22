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12:52, 22 августа 2023Бывший СССР

В Минобороны Украины назвали сроки получения истребителей F-16

Глава Минобороны Украины Резников: Киев получит F-16 минимум через полгода

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Киев получит истребители F-16 минимум через полгода. Такие сроки назвал глава Минобороны Украины Алексей Резников, цитирует «РБК-Украина».

«Я думаю, что шесть-семь месяцев — это минимальный срок, который нужно сознательно оценивать. Но если он будет немного больше — не разочаровываться, потому что наши пилоты продемонстрировали свою способность быть готовыми через шесть месяцев», — сказал он. Поставка истребителей будет зависеть от срока обучения украинских специалистов, уточнил министр обороны.

Он отметил, что сами самолеты являются только платформой, стоит учитывать и передачу ракет, снарядов и бомб, которые понесут F-16. Кроме того, по словам Резникова, стоит помнить и о подготовке инфраструктуры для обслуживания Украиной истребителей и способности выполнять боевые задачи. Обучение необходимо пройти не только пилотам, но и инженерам, техникам и другим специалистам, добавил глава Минобороны. Речь идет о нескольких сотнях людей, подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в обучении бойцов республики на истребителях F-16 примет участие Греция. Он также указал, что украинские летчики и инженеры уже начали обучение в Дании.

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    Кристина Есикова
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