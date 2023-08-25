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07:59, 25 августа 2023Мир

В Пентагоне назвали сроки и место обучения ВСУ на F-16

В Пентагоне анонсировали обучение ВСУ на F-16 в Аризоне на октябрь

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Названы сроки и место обучения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на истребителях F-16, об этом говорится в материале The Washington Post со ссылкой на генерала и пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Представитель Пентагона анонсировал начало инструктажа украинских пилотов полетам на самолетах F-16 в Аризоне этой осенью. Белый дом идет на расширение роли в подготовке истребителей на фоне активизирующихся просьб Киева.

По словам генерала, учения на базе ВВС Национальной гвардии Моррис недалеко от Тусона, проводимые 162-м крылом ВВС Национальной гвардии, начнутся в октябре. Он сказал, что в обучении примут участие десятки украинских обслуживающего персонала и как минимум несколько пилотов, которые сначала пройдут обучение английскому языку на другой базе в Техасе в сентябре. Тем не менее точное количество военных еще не определено.

«Мы хотим сделать все возможное, чтобы как можно быстрее продвинуть эти усилия в поддержку Украины», — заявил Райдер.

Ранее власти Украины заявили, что страна получит американские истребители F-16 от членов НАТО минимум через полгода. Сами самолеты являются только платформой, стоит учитывать и передачу ракет, снарядов и бомб, которые понесут F-16, объяснил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

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    Анастасия Заикина
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